Aaron Appindangoye: "Şampiyonluk şansımız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aaron Appindangoye: 'Şampiyonluk şansımız var' - Son Dakika

Aaron Appindangoye: "Şampiyonluk şansımız var"

6 saat önce

Sivasspor'un Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye, şampiyonluk şanslarının olduğunu belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var diyelim. Biz maç maç bakıyoruz, değerlendiriyoruz.

Aaron Appindangoye:

Sivasspor'un Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye, şampiyonluk şanslarının olduğunu belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var diyelim. Biz maç maç bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Bizim için her bir maç final niteliğinde" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor'un Gabolu defans oyuncusu Aaron Appindangoye, hafta sonu oynanacak olan Antalyaspor maçına ilişkin ve şampiyonluk ile ilgili konuştu.

"GALİBİYET ALMAMIZ LAZIM"

Appindangoye, Antalyaspor maçından galibiyetle dönmeleri gerektiğini ifade ederek, "Antalya maçına iyi hazırlanıyoruz. Haftanın başından beri hazırlıklarımız devam ediyor. Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Bu deplasman gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü bizim oradan galibiyet almamız lazım, kesinlikle puanla dönmemiz lazım" dedi.

"HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE"

Bir basın mensubunun "Şampiyonluk ile ilgili takımın şansı var mı?" sorusuna başarılı savunma oyuncusu, "Tabii ki şansımız var. Çünkü ilk 5 takım aralarında bayağı sıkı rekabet içerisinde. Şampiyonluk için şansımız var diyelim. Biz maç maç bakıyoruz, maç değerlendiriyoruz. Bizim için her bir maç bir final niteliğinde. Bu maçlardan sonra bu puan tablosunu göreceğiz" diye cevabını verdi.

"İYİ PERFORMANS SERGİLİYORUM"

Appindangoye, son olarak Süper Lig'de iyi bir performans sergilediğini söyleyerek, "Ben ilk defa Süper Lig'de oynuyorum ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğim" diye konuştu.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Ziya Erdal, Skuletic, Hakan Arslan ve Samba Camara katılmazken, izinli olan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç da yer almadı.

(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz/İHA)

Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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