Aaron Appindangoye Sivasspor ile sözleşme uzattı
07.01.2021 19:27
DG Sivasspor'da Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı.
DG Sivasspor'da Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Aaron Appindangoye ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Appindangoye'nin yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp Mayıs 2023'te sona erecek.
2019 sezonunda Ümraniyespor'dan Sivasspor'a transfer olan Aaron, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Sivasspor kariyerinde 6 kez sarı kartla cezalandırılan Aaron, toplamda 4 bin 423 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi. - SİVAS
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