Aaron Appindangoye: "Yakında görüşeceğiz" - Son Dakika

Aaron Appindangoye: "Yakında görüşeceğiz"

DG Sivasspor'un sakat oyuncusu Aaron Appindangoye, rakiplerine gözdağı vererek, "Yakında görüşeceğiz" dedi.

Aaron Appindangoye:

DG Sivasspor'un sakat oyuncusu Aaron Appindangoye, rakiplerine gözdağı vererek, "Yakında görüşeceğiz" dedi.

Sivasspor'da sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalan Aaron Appindangoye, bireysel çalışmalara başladı. Sosyal medya hesabından fitness salonunda antrenman yaptığı videoyu paylaşan deneyimli futbolcu rakiplerine de gözdağı verdi. Aaron, paylaşımına, "Yakında görüşeceğiz, şükürler olsun" notunu ekledi.

28 Yaşındaki defans oyuncunun paylaşımı kısa sürece binlerce etkileşim aldı. - SİVAS

Aaron Appindangoye: Yakında görüşeceğiz
Aaron Appindangoye: Yakında görüşeceğiz

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aaron Appindangoye: 'Yakında görüşeceğiz' - Son Dakika Spor

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