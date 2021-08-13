Üye Girişi
Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım - Son Dakika

Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım

13.08.2021 18:48
Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım, System.String[]

Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan Aaron Boupendza, Türkiye'deki ilk sezonunu değerlendirdi. Yeni sezona dair düşüncelerini de paylaşan Gabonlu yıldız, Fenerbahçe taraftarından mesajlar aldığını söyledi. Boupendza yaptığı açıklamada, "Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım" ifadelerini kullandı.

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Hatayspor'un yıldız futbolcusu Aaron Boupendza açıklamalarda bulundu. Gabonlu futbolcu geride bıraktığımız sezonunu değerlendirirken, yeni sezon hakkında duygularını da paylaştı. Hatay'da mutlu olduğunu belirten Boupendza, Fenerbahçe taraftarının kendisine olan ilgisine de değindi.

Aaoron Boupendza'nın açıklamalarından satır başları:

"FORMAMI ONLAR İÇİN BİRAZ DAHA ISLATMAK İSTİYORUM"

"Geçtiğimiz sezon en güzel maçım, Antalyaspor'a karşı 4 gol attığım maçtı. Şehirde beni durdurup sürekli fotoğraf çekilmek isteyenler olmuştu. O zaman taraftarların Türkiye'de gerçekten farklı olduğunu anladım. Bu beni rahatsız etmedi, aksine insanların bana güvendiğini bilmek hoşuma gidiyor. Formamı onlar için biraz daha fazla ıslatmak istiyorum.

"TÜRKİYE'DE NORMAL ATMOSFERDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Maçlara seyirci alınmadığı dönemde bile çıkışta taraftarlar bizi tebrik etmek için orada oluyordu. Türkiye'de normal atmosferde oynamak için sabırsızım. Umarım bir an önce tüm taraftarlar geri döner. Ama Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım.

"HRİSTİYAN VE MÜSLÜMANLAR BİRLİKTE RAHAT YAŞIYOR"

Hatay'da mutluyum. Türkiye'de mutfağı en güzel şehirlerden biri, hava güzel, insanları cana yakın, tam bir aile şehri. Suriye uzak değil ama güvende hissediyorsun. Hristiyan ve Müslümanlar birlikte rahat yaşıyor. Evimde hissediyorum.

"MEYDAN OKUMAYI SEVEN BİR FUTBOLCUYUM"

Ben meydan okumayı seven bir oyuncuyum, Hatayspor'un da projesi beni cezbetti. Traore, Diouf, Munir gibi birçok iyi oyuncuyu transfer etmek istiyorlardı. Lemina, Poko, Appindangoye'ye de Türkiye ile ilgili sorular sordum. Onlar da kabul etmemi, çünkü Süper Lig'in çok iyi bir lig olduğunu, kendimi gösterebileceğimi söylediler.

"SOYUNMA ODASINDA FRANSIZCA KONUŞAN ÇOK OYUNCU VAR"

Süper Lig gerçekten zor, son maça kadar bir mücadele var. Sivasspor'un 4 puan arkasında kaldık ve Avrupa'yı kaçırdık, çok yoğun bir lig. Fiziksel, atletik dayanıklılık önemli. Adaptasyon açısından bakarsak zorlanmadım. Soyunma odasında Fransızca konuşan çok oyuncu var. İyi bir sezon bitti, 6. olduk ve milli takıma da döndüm.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETTİĞİM İÇİN GURURLUYUM"

Aubameyang'ı sahada ilk gördüğümde top toplayıcıydım. 2019'da onunla birlikte oynamaya başladığımda, '7 yıl önce sana topları elimle veriyordum, gol atıyordun ve benim önümde seviniyordun, şimdi soyunma odasını paylaşıyoruz' dedim. Güldük, eğlendik, ülkemi temsil ettiğim için gururluyum."

Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım

Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi 18:10 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gözlerimizi yaşarttı" dediği yeni doğmuş bebeğin kurtarılma anları Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı 17:46 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş 17:14 Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak 16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı 16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor 16:18 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti

Son Dakika Haberleri
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında         
18:53
Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi         
18:02
Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış         
17:48
Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı         
17:15
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
"Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı         
16:46
Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı         
16:19
Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı         
16:09
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 19:10:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement