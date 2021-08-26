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Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de - Son Dakika

Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de

26.08.2021 20:58
Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de, System.String[]

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza Al-Arabi'ye resmen transfer oldu.

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza Al-Arabi'ye resmen transfer oldu.

Transfer gündemini uzun süre meşgul eden Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın Katar takımlarından Al-Arabi'ye transfer olduğu açıklandı. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama "Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferi gerçekleşmiştir. Aaron Salem Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de
Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de
Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Transfer, AaRon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de - Son Dakika Spor


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