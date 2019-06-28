Aaron Wan-Bissaka'nın Hikayesi
36 dakika önce
Aaron Wan-Bissaka, 2018-19 sezonunda Premier Lig'de 38 maçın 35'inde 35 oyuna yükseldi. Wan-Bissaka'nın gençlik takımı oyuncusundan ilk çocukluğuna, çocukluk kulübünde düzenli olarak nasıl geldiğini öğrenin.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:06
Aaron Wan-Bissaka, 2018-19 sezonunda Premier Lig'de 38 maçın 35'inde 35 oyuna yükseldi. Wan-Bissaka'nın gençlik takımı oyuncusundan ilk çocukluğuna, çocukluk kulübünde düzenli olarak nasıl geldiğini öğrenin.
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