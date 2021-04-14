"AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu" başlıyor - Son Dakika

Çevrim içi düzenlenecek sempozyumla, çok yönlü ve disiplinlerarası bir yaklaşımla yurtdışında ve ülkemizde farklı alanlardaki akademisyenler, sanatçılar, tasarımcılar, ilgili sektörden paydaşlar ve öğrenciler bir araya gelecek. AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, sözlü ve poster bildiri sunumları, profesyonel ve lisansüstü kategorilerde karma sergi etkinlikleri ile bilimsel ve sanatsal bir tartışma ortamı sağlayacak.

20 Kasım 2020 tarihinde vefat eden Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Atalayer anısına düzenlenen sempozyumda, sanat ve sanat eğitimiyle ilgili güncel gelişmeler değerlendirilerek, yeni sorunlar tartışılacak. Sempozyum programında yakın bir zamanda aramızdan ayrılan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Faruk Atalayer ve Prof. Nurbiye Uz'un anısına bir "Anma Sergisi" de düzenlenecek.

Sempozyuma dileyen herkes (Zoom Meeting ID: 956 8896 1269 password: AARTSmp21) çevrim içi olarak katılım sağlayabilecek.