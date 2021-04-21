"AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika

Çok yönlü ve disiplinlerarası bir yaklaşımla yurtdışında ve ülkemizde farklı alanlardaki akademisyenlerin, sanatçıların, tasarımcıların, ilgili sektörden paydaşların ve öğrencilerin bir araya geldiği sempozyum Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Rahmi Atalay'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

"Güzel Sanatlar Fakültemiz kültürel gelişmenin güvencesi"

Açılış konuşmasında Rektör Erdal, kültürel gelişmenin bir ülkenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, Güzel Sanatlar Fakültesinin de ülkemiz sanatına ve sanat eğitimine sunduğu katkılar ile bu gelişmenin güvencesini oluşturduğunu vurguladı.AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu ile Güzel Sanatlar Fakültesinin, akademik ve kültürel ilerlemeyi, sanat eğitiminin bir adım ötesine taşıdığını ifade eden Rektör Erdal, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılı ve verimli bir sempozyum gerçekleştirilmesini diledi.

"AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu"nun, sanat, kültür ve bilgi üretimine büyük bir zenginlik katacağına inandığı ifade eden Prof. Atalay ise; "Sempozyumun gerçekleşmesinde değerli katkıları olan bilim ile yürütme kurulu üyelerine ve emeği geçen Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Sanat ve sanat eğitimi alanına önemli bilimsel ve sanatsal katkılar sağlandı

461 adet bildirinin sunulduğu sempozyumda, "AART Faruk Atalayer Anma Oturumu" da gerçekleştirildi. Sempozyumda ayrıca, 2020 yılında vefat eden Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Faruk Atalayer ve Prof. Nurbiye Uz anısına 294 karma eserden oluşan "AART Faruk Atalayer ve Nurbiye Uz Anma Sergisi" etkinliği düzenlendi.

Yoğun ilgi gören sempozyumu, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyen, araştırmacı, sanatçı, sanat sever ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 1200 kişi takip etti. Sanat ve sanat eğitimiyle ilgili görüşlerin ve sorunların tartışıldığı AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu'nda, katılımcıların sözlü, poster bildiri sunumları, profesyonel ve lisansüstü kategorilerde gerçekleştirilen karma sergi etkinlikleri ile sanat ve sanat eğitimi alanına önemli bilimsel ve sanatsal katkılar sağlandı.