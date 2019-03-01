Son Dakika Haberleri: AASSM, Bir Dünya Devini Ağırladı

AASSM, Bir Dünya Devini Ağırladı

1 saat önce

10 Grammy ödüllü Kübalı sanatçı Arturo Sandoval, ilk kez geldiği İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

AASSM, Bir Dünya Devini Ağırladı, System.String[]

Caz müziğinin efsane ismi, trompetin yanısıra piyano ve davul performansıylada etkileyiciydi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Grammy ödüllü usta sanatçı Arturo Sandoval'ı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ağırladı. Cazseverlere muhteşem bir konser veren sanatçı, "İzmir'de olmaktan çok mutluyum. Salon muhteşem, seyirciler muhteşem" yorumunu yaptı. İzmir'e yeniden gelmek istediğini belirten Sandoval, ayrıca senfonik orkestra için eser yazdığını ve onu da İzmir'de senfonik orkestra ile seslendirmek istediğini söyledi. Trompetteki başarısıyla öne çıkan dünyaca ünlü sanatçı, piyano ve davul performansıyla da çok beğenildi. Şarkıları ve danslarıyla da geceye damgasını vuran Sandoval, bir ara sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı.

İzleyenlerin uzun süre unutamayacağı konserde Sandoval'a basta John Belzaguy, klavyede Dave Siegel, perküsyonda Tiki Pasillas, davulda Johnny Fiday, piyanoda ise Kemuel Roig eşlik etti.

Caz trompet deyince..

12 yaşında klasik trompet eğitimi almaya başlayan Kübalı sanatçı, çok uzun yıllardır dünyanın en tanınmış caz trompet temsilcilerinden biri olarak tanınıyor. Aynı zamanda piyanist ve besteci olarak da bilinen Arturo Sandoval, 19 kez aday gösterildiği Grammy ödüllerini 10 kez kazandı; ayrıca 6 Billboard Ödülü ve bir de Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı Emmy Ödülü'nü, kendisini Andy Garcia'nın canlandırdığı biyografik ''For Love or Country" film için bestelediği müziği ile aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:36 Kaynak: Bültenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selda Bağcan'dan Aleyna Tilkiye'ye Büyük Övgü: Benim Gibi Efsane Olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı

Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Sınırlamayı Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AASSM, Bir Dünya Devini Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]