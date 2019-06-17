Son Dakika Haberleri: Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Son Dakika Spor Haber

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Antalyaspor, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Aatif Chahechouhe ile prensipte anlaştı. Sezon sonunda Çaykur Rizespor'dan ayrılan ve tatilini geçirmek için Antalya'ya gelen Faslı oyuncu, Antalyasporlu yöneticilere görüşmelerde olumlu karşılık verdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde kırmızı-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aatif Chahechouhe'ye, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz ve kulak burun boğaz muayeneleri yapıldı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Antalyaspor, Faslı yıldızın transferini ise hazırladığı bir video ile sosyal medya hesabından duyurdu. Görüntülerde, otelde hasır koltukta oturup denizi izleyen Aatif Chahechouhe'ya Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medya aracılığıyla, "Tatil bitti, şimdi çalışma zamanı" diye mesaj atıyor. Öztürk'ü telefonunda 'Başkan' diye kaydeden Aatif Chahechouhe de okuduğu mesaja, "Tamam başkanım" diye cevap verdikten sonra kramponlarını giyerek antrenmana başlıyor. Aatif Chahechouhe'nun topu sektirip kaleye gol attığı video, yıldız oyuncunun, "Biz Antalyasporuz" sözleriyle sona eriyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Aatif Chahechouhe'nun yer aldığı video


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:43 Kaynak: DHA
Antalya, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Aatif Chahechouhe
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi Tartıştığı kişi tarafından ısırılan gence kuduz aşısı yapıldı Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu Kilolarıyla eleştirilen Eser Yenenler, balon flamingoyu patlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:26:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]