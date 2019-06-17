Son Dakika Haberleri: Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Son Dakika Güncel Haber

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Aatif Chahechouhe'yi kadrosuna kattı.

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Aatif Chahechouhe'yi kadrosuna kattı. Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı futbolcu, Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Antalya'da tatilini yapan Faslı futbolcu Memorial Antalya Hastanesi'nden sağlık kontrollerinden geçti. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de Aatif Chahechouhe ile olan fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Camiamıza hayırlı olsun" etiketiyle paylaştı. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Aatif Chahechouhe başarılı bir futbolcuydu. Birçok Süper Lig takımlarından teklif aldı. Ama kendisi Antalyaspor'u tercih etti. Fedakarlıklar yaptı. Ailesi de Antalya'da yaşamak istedi. Antalyaspor'un bütçesi içinde yer alan bir transfer oldu. 2+1 yıllığına anlaştık. Kısa süre içinde imza töreni yapacağız. Kentimize ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.
187 MAÇTA 61 GOL Süper Lig'de bir kez gol krallığı yaşayan başarılı futbolcu, Türkiye kariyerinde Sivasspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formalarını giydi. Süper Lig'de bugüne kadar 187 maça çıkan Aatif, 61 gol ve 27 asistlik performans gösterdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe, Antalyaspor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Murat Bardakçı, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınını yerden yere vurdu! Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak TKP'den İstanbul seçimlerine günler kala dikkat çeken karar: Sandığa gitmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:17:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]