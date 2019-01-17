Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor'da
2 saat önce
RİZE / DHAÇaykur Rizespor Kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.
RİZE/ DHA Çaykur Rizespor
Kulübü, Fenerbahçe
'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe
ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.
Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Sayın Ali Koç
'a ayrıca teşekkür ederiz.
Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:53 Kaynak: DHA
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