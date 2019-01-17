Son Dakika Haberleri: Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor'da

Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor'da

2 saat önce

RİZE / DHAÇaykur Rizespor Kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.

Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor'da, System.String[]
RİZE/ DHA

Çaykur Rizespor Kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı. 

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı. 

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür ederiz. 

Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

DHA, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe, Spor
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