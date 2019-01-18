Son Dakika Haberleri: Aatıf Chahechouhe, Resmen Çaykur Rizespor'da

Aatıf Chahechouhe, Resmen Çaykur Rizespor'da

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe'nun bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Aatıf Chahechouhe, Resmen Çaykur Rizespor'da, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe'nun bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aatıf Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye, Sivasspor'dan 2016-2017 sezonunda transfer olan Chahechouhe, 70 resmi maçta 14 gol kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Spor
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