Aatıf Chahechouhe, Resmen Çaykur Rizespor'da
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe'nun bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü
, Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe
'nun bonservisiyle Çaykur Rizespor
'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aatıf Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'ye, Sivasspor
'dan 2016-2017 sezonunda transfer olan Chahechouhe, 70 resmi maçta 14 gol kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe'yi Bonservisiyle Transfer Etti
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