"AAtölye Buluşmaları"nın konuğu gazeteci Murat Akgün oldu - Son Dakika
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"AAtölye Buluşmaları"nın konuğu gazeteci Murat Akgün oldu

23.09.2022 14:38

AAtölye Buluşmaları'na konuk olan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Anadolu Ajansında çalıştığı dönemde takip ettiği Bosna savaşı sırasında Aliya İzzetbegoviç'in kendisine "Siz bizim dünyaya açılan penceremizsiniz.

AAtölye Buluşmaları'na konuk olan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Anadolu Ajansında çalıştığı dönemde takip ettiği Bosna savaşı sırasında Aliya İzzetbegoviç'in kendisine "Siz bizim dünyaya açılan penceremizsiniz." dediğini aktardı.

Meslek hayatı sırasında yolu Anadolu Ajansı (AA) ile kesişmiş ya da daha önce Ajansta çalışmış gazetecileri kurum personeliyle bir araya getirmek amacıyla AA Haber Akademisince planlanan etkinliklerin ikincisi, AAtölye'de düzenlendi.

AAtölye Buluşmaları'nın konuğu Murat Akgün, 1985 yılında stajyer olarak kapısından içeri girdiği AA'da 1997'ye kadar farklı görevlerde bulunduğunu belirtti.

AA'da çalıştığı süre boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşadıklarını paylaşan Akgün, Anadolu Ajansının bir okul olduğunu ifade etti.

Akgün, teknolojide yaşanan gelişmelerin gazeteciliği de değiştirdiğini, geçmişte dakikalar süren bir fotoğraf aktarımının bugün saniyeler içinde yapılabildiğini anlattı.

"Tanıdığım en iyi 10 gazeteciden 6'sının bir şekilde yolu AA'dan geçmiştir"

Akgün, "Bana göre bir tek okul var, o da AA'dır. Benim hayatta tanıdığım en iyi ilk 10 gazeteci varsa 6'sının bir şekilde yolu AA'dan geçmiştir. Bizim zamanımızda amir, sürekli kırmızı kalemle tepemizdeydi. Bu çok etkili bir sistemdi. " diye konuştu.

Anadolu Ajansında gazetecilik yapmanın, bu kurumda çalışanlara büyük bir sorumluluk yüklediğine işaret eden Akgün, Bosna savaşı sırasında Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kendilerini "Siz bizim dünyaya açılan penceremizsiniz." diyerek karşılamasının, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden AA adına aldığı en büyük iltifat olduğunu söyledi.

AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, etkinliğin sonunda Akgün'e, Büyük Önder Atatürk'ün Anadolu Ajansının kuruluşunu duyuran genelgesine ait fotoğrafı hediye etti.

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Kaynak: AA

Aliya İzzetbegoviç, Anadolu Ajansı, Murat Akgün, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'AAtölye Buluşmaları'nın konuğu gazeteci Murat Akgün oldu - Son Dakika

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