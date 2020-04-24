AB 1.0 trilyon euroluk acil durum bütçesinde anlaştı

İlgili anlaşmaların, devlet tahvillerinin birincil piyasalarda satın alınarak finansman sağlamanan, aynı zamanda hükümetlerin doğrudan finansmanı anlamına geleceğine dikkat çeken Lagarde, bu yolla hükümetlerin bütçe disiplini politikalarının sağlıklı işlemesinin de baltalanmış olacağı uyarısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , bütçenin bağışlarla mı yoksa borç üzerinden mi oluşturulacağı konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB ekonomisinin Covid-19 pandemisine karşı korunması için 1.0 trilyon euroluk acil durum bütçesi üzerinde anlaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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