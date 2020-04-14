"AB 1.5 trilyon euro kurtarma fonunu finanse edebilir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'AB 1.5 trilyon euro kurtarma fonunu finanse edebilir' - Son Dakika Ekonomi

"AB 1.5 trilyon euro kurtarma fonunu finanse edebilir"

6 saat önce

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkeler garantörlüğünde, tahvillerle 1.5 trilyon euroya kadar kurtarma fonu finanse edebileceğine dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkeler garantörlüğünde, tahvillerle 1.5 trilyon euroya kadar kurtarma fonu finanse edebileceğine dikkat çekti.

FX Street'in, Alman Handelsblatt gazetesine dayandırarak verdiği haberine göre Dombrovskis, bu kapsamda bir finansman sağlamanın olanaklı olduğunu, ancak AB içinde henüz bu yönde bir karar alınmadığını vurguladı.

AB'ye üye ülkeler üzerinde anlaştıkları sürece, hiçbir opsiyonu göz ardı etmediklerinin altını çizen Dombrovskis, "Hepimizin bildiği gibi, bu durum euro tahvilleri için geçerli değil" dedi.

Eurogrup maliye bakanlarının geçen günlerde Covid-19 salgınıyla mücadelede 500 milyar euroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını da anımsatan Dombrovskis, bu anlaşmanın, özellikle çok fazla borcu olan üye ülkelerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Dombroskis, "Şu anda euro bölgesinde devlet tahvilleri için alıcı bulmakta sorun yaşayan hiçbir ülke yok" diye ekledi.


Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:57 Kaynak: DHA

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