Son Dakika Haberleri: Ab, 10 Nisan'da Brexit Zirvesi Düzenleyecek

Ab, 10 Nisan'da Brexit Zirvesi Düzenleyecek

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldığını açıkladı.

Ab, 10 Nisan'da Brexit Zirvesi Düzenleyecek, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım." ifadesini kullandı.

İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, 10 Nisan, Güncel
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