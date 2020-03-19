AB: 100 binden fazla Avrupalının evine dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB: 100 binden fazla Avrupalının evine dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika Dünya

AB: 100 binden fazla Avrupalının evine dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

6 saat önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Covid-19 olarak bilinen koronavirüs nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 100 binden fazla Avrupalının ülkelerine geri dönmeyi beklediğini duyurdu.

AB: 100 binden fazla Avrupalının evine dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, System.String[]

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 100 binden fazla Avrupalının ülkelerine geri dönmeyi beklediğini duyurdu.


Von der Leyen, Twitter'dan yayımladığı videoda, "100 binden fazla Avrupalının eve geri dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler hükümetler ile görüşüyoruz. Böyle zor durumlarda güçlü bir Avrupa Birliği'nin parçası olmak güzel" ifadelerini kullandı.

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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:28 

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