AB: 100 binden fazla Avrupalının evine dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 100 binden fazla Avrupalının ülkelerine geri dönmeyi beklediğini duyurdu.



Von der Leyen, Twitter'dan yayımladığı videoda, "100 binden fazla Avrupalının eve geri dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler hükümetler ile görüşüyoruz. Böyle zor durumlarda güçlü bir Avrupa Birliği'nin parçası olmak güzel" ifadelerini kullandı.