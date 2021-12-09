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AB, 15 üye ülkenin toplam 40 bin Afgan'ı kabul edeceğini duyurdu - Son Dakika

AB, 15 üye ülkenin toplam 40 bin Afgan'ı kabul edeceğini duyurdu

09.12.2021 21:26
AB, 15 üye ülkenin toplam 40 bin Afgan'ı kabul edeceğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, 15 AB üyesi ülkenin toplam 40 bin Afgan'ı kabul edeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, 15 AB üyesi ülkenin toplam 40 bin Afgan'ı kabul edeceğini bildirdi.

Johansson, AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kararın etkileyici bir dayanışma örneği olduğunu söyledi.

"Bu, aynı zamanda düzensiz göçü de engellemek ve AB'ye yasal girişlere yatırım yapmak için bir adım." diyen Johansson, toplam 40 bin Afgan'ı kabul edecek 15 üye ülkenin hangileri olduğunu belirtmedi.

Johansson, AB'nin yeni göç paketindeki unsurlardan "zorunlu dayanışma mekanizması" konusuna değinerek, "Pakette üyelerin güçlerine ve büyüklüklerine göre katkıda bulunmaları gereken bir mekanizması olmasını öneriyoruz. Bu kapsamda göçmenleri kabul etmek zorunlu değil ama güç ve büyüklüğe göre fiilen katkıda bulunmak zorunludur." dedi.

Ylva Johansson, sene başında AB Konseyi dönem başkanlığını Slovenya'dan devralacak Fransa'nın bu mekanizmayı çalıştırmak konusunda istekli olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Avrupa Birliği, Yatırım, Adalet, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, 15 üye ülkenin toplam 40 bin Afgan'ı kabul edeceğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, 15 üye ülkenin toplam 40 bin Afgan'ı kabul edeceğini duyurdu - Son Dakika
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