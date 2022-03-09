AB, 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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AB, 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak

09.03.2022 15:46
AB, 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ve oligarklardan oluşan 160 kişinin yaptırım listesine alınacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ve oligarklardan oluşan 160 kişinin yaptırım listesine alınacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı yaptırımların sıkılaştırılmasına karar verildiğini açıkladı. Leyen, bu kapsamda Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ve oligarklardan oluşan 160 kişinin yaptırım listesine alındığını belirtti. Rusya'ya deniz seyrüsefer ve telsiz haberleşme teknolojisi ihracatının da yasaklanacağını aktaran Leyen, kripto varlıkların yaptırım listesine alınacağını, ayrıca Belarus bankacılık sektörüne de yaptırım uygulanacağını ifade etti.

AB tarafından Rusya'ya yönelik alınan son kararla birlikte yaptırım listesinde şu anda toplam 862 kişi ve 53 kuruluş yer alıyor.

(İHA)

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Avrupa Birliği, Belarus, Rusya, Rus, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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