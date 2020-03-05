AB 2015 yılındaki göçmen krizinden bu yana Atina ve Ankara'ya ne kadar para aktardı ?

2015 yılından bu yana çözülemeyen göçmen sorunu derinleşirken Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için Yunanistan ve Türkiye'ye yaptığı para yardımları gündemden düşmüyor.



Euronews'e konuşan Avrupa Komisyonu sözcüsü Laura Berard Yunanistan'da yaklaşık 42 bin sığınmacının bulunduğunu ifade ederek 2015 yılından bu yana Atina'ya 2.23 milyar euro para yardımı yapıldığını buna ek olarak 700 milyon euro ekleneceğini söyledi.