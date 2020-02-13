AB, 2020 için yüzde 1,4 büyüme öngördü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB, 2020 için yüzde 1,4 büyüme öngördü - Son Dakika Ekonomi

AB, 2020 için yüzde 1,4 büyüme öngördü

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), bu yıl için yüzde 1,4 büyüme tahmininde bulundu.

AB, 2020 için yüzde 1,4 büyüme öngördü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), bu yıl için yüzde 1,4 büyüme tahmininde bulundu.

AB Komisyonu'nun 2020 Kış Ekonomik Tahminler Raporu yayımlandı.

Raporda, 2020 ve 2021 yılında Avro Bölgesi'nin yüzde 1,2, AB'nin ise yüzde 1,4 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.

AB üyesi ülkeler arasında 2020 yılında en yüksek büyüme oranının yüzde 4 ile Malta, yüzde 3,8 ile Romanya ve yüzde 3,6 ile İrlanda'da gerçekleşeceği belirtilen raporda, söz konusu dönemde Almanya ve Fransa'nın yüzde 1,1, İspanya'nın yüzde 1,6 ve İtalya'nın yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüldü.

AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,5, 2021'de yüzde 1,6 olacağı aktarılan raporda, Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1,3, 2021'de de yüzde 1,4 enflasyon beklendiği kaydedildi.

Raporda, ABD ve Çin arasında sağlanan ticaret anlaşmasının aşağı yönlü riskleri azalttığı belirtilerek, ABD ticaret politikalarının yüksek düzeyde belirsiz olduğu, bunun geniş biçimde ekonomik toparlanmayı engellediği aktarıldı.

Latin Amerika'daki huzursuzlukların, bölgenin ekonomik toparlanmasını etkileme riski taşıdığına dikkati çekilen raporda, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin bölgede çatışma riskini artırdığı vurgulandı.

Raporda, Brexit'in ardından başlayan geçiş sürecinde AB ve İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin bu yılın sonuna kadar net ancak gelecekteki ilişkilerin belirsiz olduğu kaydedildi.

Koronavirüs uyarısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle Çin'deki halk sağlığı, ekonomik faaliyet ve ticaret üzerinde olumsuz etkileri olduğuna işaret edilen raporda, salgının uzun sürmesi halinde ekonomik algılar ve küresel finansman koşulları üzerinde olumsuz etkilerinin artacağı vurgulandı.

Raporda, uzun vadede çevre ve iklim değişikliğine ilişkin risklerin de göz ardı edilemeyeceği belirtildi.

Avrupa Birliği, İspanya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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