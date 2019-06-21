Son Dakika Haberleri: AB 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleyecek
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AB 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleyecek

1 saat önce

AB liderleri, Birliğin kurumlarının başına geçecek isimleri belirlemek üzere 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleme kararı aldı.

AB 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleyecek, System.String[]
AB liderleri, Birliğin kurumlarının başına geçecek isimleri belirlemek üzere 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleme kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:38 
Avrupa Birliği, Ekonomi
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