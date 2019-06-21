AB 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleyecek

AB liderleri, Birliğin kurumlarının başına geçecek isimleri belirlemek üzere 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleme kararı aldı.

AB liderleri, Birliğin kurumlarının başına geçecek isimleri belirlemek üzere 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleme kararı aldı.

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