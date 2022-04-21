AB: 5 milyon kadar Ukraynalı mültecinin çoğu kadın ve sömürü riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan 5 milyon kadar kişinin AB ülkelerine sığındığını, bunun yüzde 80'ini oluşturan kadın ve çocukların pek çok açıdan sömürü tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ile Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde Ukrayna'daki savaştan etkilenen kadınların durumu ele alındı.

Oturumda savaşın bedelini en fazla kadınların ve kız çocuklarının ödediği, bazılarının cinsel istismar ve şiddet gibi savaş suçlarına maruz kaldığı, sığındıkları ülkelerde çocuklarıyla hayatta kalmak, iş bulabilmek konularında zorluklar yaşadığı dile getirildi.

AB ülkelerine 5 milyon kadar kişinin sığındığı ve yüzde 80'inden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunun vurgulandığı oturumda konuşan AB Komisyonunun İnsan Kaçakçılığı Koordinatörü Diane Schmitt, Ukraynalıların savaştan önce AB içerisinde insan kaçakçılığına maruz bırakılan ilk 5 millet içinde yer aldığını söyledi.

Schmitt, bu tür ağların savaştan önce de mevcut olmasının, AB içerisinde "mafyaların cinsel ya da emek sömürüsü için yeni kurbanlar bulmaya ya da onları sokakta dilenmeye zorlamasının" beklenebileceğini belirtti.

Örneğin mülteci kadınların en yoğun olarak bulunduğu tren istasyonu gibi bazı noktalarda insan tacirlerinin varlığı konusunda uyaran Schmitt, "Yardım etmek isteyenlerin çoğu iyi niyetli ama hepsi değil. Bu nedenle üye devletleri, konaklama ve ulaşım sağlamayı planlayan kişi ve kuruluşların siciliyle ilgili dikkatli olmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Schmitt, insan ticaretinin giderek artan bir şekilde internet ve sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirildiğini vurgulayarak "Çevrim içi neler olduğunu izlemelisiniz. Kadınların internet üzerinden işe alımını azaltmak için teknoloji şirketleriyle diyaloğu sürdürmeliyiz. Onların işgücü piyasasına, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlarsak, suçluların eline geçme riskleri azalır." diye konuştu.