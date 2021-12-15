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AB: 6 aydır Rusya'ya karşı yaptırım seçeneklerini değerlendiriyoruz ve hazırız - Son Dakika

AB: 6 aydır Rusya'ya karşı yaptırım seçeneklerini değerlendiriyoruz ve hazırız

15.12.2021 12:27
AB: 6 aydır Rusya'ya karşı yaptırım seçeneklerini değerlendiriyoruz ve hazırız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hazirandan bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tavra geçmesi durumunda yapılabileceklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Mevcut yaptırımların güçlü bir şekilde büyütülmesi ve genişletilmesi şeklinde olabilir ve elbette...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hazirandan bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tavra geçmesi durumunda yapılabileceklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Mevcut yaptırımların güçlü bir şekilde büyütülmesi ve genişletilmesi şeklinde olabilir ve elbette Rusya için ciddi sonuçları olan, benzeri görülmemiş ek önlemler almaya hazırız." dedi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda konuştu.

Yarın düzenlenecek AB Zirvesi'nde ele alınacak konulara değinen von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemlerin büyük maliyetleri olacaktır. Haziran ayında Avrupa Konseyi bize seçenekler hazırlamamamız için görev verdi. O zamandan beri, ABD ve diğer ortaklarla yakın iş birliği içinde bunun üzerinde çalışıyoruz. Biz hazırız." dedi.

Von der Leyen, "Mevcut yaptırımların güçlü bir şekilde büyütülmesi ve genişletilmesi şeklinde olabilir ve elbette Rusya için ciddi sonuçları olan, benzeri görülmemiş ek önlemler almaya hazırız. Ama hepsinden önemlisi, Rusya'yı gerilimi düşürmeye, diplomasi kanalını seçmeye ve uluslararası taahhütlerine uymaya çağırıyorum." diye konuştu.

"Vaka artışları neredeyse tümüyle delta varyantı kaynaklı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen von der Leyen, şunları kaydetti:

"Avrupa'da vakaların büyük ölçüde arttığını görüyoruz. Şimdiye kadarki en yüksek yeni enfeksiyon oranlarına sahip bazı üye ülkeler var. Daha çok insanın hastalandığını, hastanelere daha fazla yük olduğunu ve ne yazık ki ölüm sayılarının arttığını görüyoruz. Vaka artışlarının neredeyse yalnızca delta varyantından kaynaklandığını bilmek çok önemlidir. Görünüşe göre daha da bulaşıcı olan yeni omicron varyantından da ayrıca endişe duyuyorum."

Von der Leyen, "her Avrupalı ??için yeterli aşıya sahip olduklarını" ifade etti ve şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 1 milyar doz enjekte edildi ve Avrupa nüfusunun yüzde 66,6'sı tam aşılandı. Bu 300 milyondan fazla insana karşılık geliyor. 62 milyon kişi takviye dozu da aldı. 150 farklı ülkeye 1,4 milyar doz aşı ulaştırdık. Ayrıca dünyadaki en büyük aşı bağışçısıyız."

En geride kalan kıtanın yüzde 7'lik aşılama oranıyla Afrika olduğunu belirten von der Leyen, 2022'de düzenlenecek AB-Afrika Zirvesi'nde önceliğin aşı sağlama olacağını vurguladı.

" Belarus'tan 3 bin 500'den fazla Iraklı geri döndü"

Von der Leyen, şimdiye kadar Belarus'taki Iraklı göçmenlerden 3 bin 500'den fazlasının ülkesine geri dönmesinin sağlandığını dile getirdi ve "İnsani yardımı seferber ettik. Belarus rejimine yönelik özel olarak hazırlanmış bir dizi keskin yaptırım getirdik." dedi.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: 6 aydır Rusya'ya karşı yaptırım seçeneklerini değerlendiriyoruz ve hazırız - Son Dakika


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