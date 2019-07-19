Son Dakika Haberleri: AB, 6 milyar euronun 2,35 milyar eurosunu gönderdi
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AB, 6 milyar euronun 2,35 milyar eurosunu gönderdi

52 dakika önce

AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 6 milyar euroluk fonun şimdiye kadar 2,35 milyar eurosunu aktardı.

AB, 6 milyar euronun 2,35 milyar eurosunu gönderdi, System.String[]
AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 6 milyar euroluk fonun şimdiye kadar 2,35 milyar eurosunu aktardı.
Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:07 
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