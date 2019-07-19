AB, 6 milyar euronun 2,35 milyar eurosunu gönderdi
52 dakika önce
AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 6 milyar euroluk fonun şimdiye kadar 2,35 milyar eurosunu aktardı.
AB, Türkiye
'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 6 milyar euroluk fonun şimdiye kadar 2,35 milyar eurosunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:07
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