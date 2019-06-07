AB 8 süper bilgisayar merkezi kuracak
9 dakika önce
Avrupa Birliği, araştırma, sanayi ve işletmeleri desteklemek için 2020 yılı sonuna kadar 8 farklı ülkede süper bilgisayar merkezleri kurulacağını bildirdi.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:28
, araştırma, sanayi ve işletmeleri desteklemek için 2020 yılı sonuna kadar 8 farklı ülkede süper bilgisayar merkezleri kurulacağını bildirdi.
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