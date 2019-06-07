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AB 8 süper bilgisayar merkezi kuracak

9 dakika önce

Avrupa Birliği, araştırma, sanayi ve işletmeleri desteklemek için 2020 yılı sonuna kadar 8 farklı ülkede süper bilgisayar merkezleri kurulacağını bildirdi.

AB 8 süper bilgisayar merkezi kuracak, System.String[]
Avrupa Birliği, araştırma, sanayi ve işletmeleri desteklemek için 2020 yılı sonuna kadar 8 farklı ülkede süper bilgisayar merkezleri kurulacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:28 
Avrupa Birliği, Ekonomi
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