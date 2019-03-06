Son Dakika Haberleri: AB 825 Bin Kişiye Vatandaşlık Verdi

AB 825 Bin Kişiye Vatandaşlık Verdi

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2017'de 825 bin kişiye vatandaşlık verdi.

AB 825 Bin Kişiye Vatandaşlık Verdi, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2017'de 825 bin kişiye vatandaşlık verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2017'ye ait AB ülkelerinin vatandaşlık verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkeleri 2017'de 825 bin kişiye vatandaşlık verirken, bu rakamın yüzde 83'ünün AB vatandaşı olmayan ya da herhangi bir ülke vatandaşlığı bulunmayan kişilerden oluştuğu tespit edildi.

Yüksek oranda yaşadıkları ülkede vatandaşlık alanlar Faslılar, Arnavutlar, Hintler, Türkler, Romanyalılar, Pakistanlılar ve Polonyalılar olarak ön plana çıkarken, bu grup toplam vatandaşlık verilen kişilerin yüzde 34'ünü oluşturdu.

AB'den ayrılma sürecinde olan İngiltere vatandaşlarının başka bir AB üyesi ülkeden vatandaşlık talebi ise 2016'ya göre iki kattan fazla arttı. 2016'da 6 bin 555 İngiliz vatandaşı başka AB ülkesinin vatandaşlığını alırken, bu rakam 2017'de 14 bin 911'e yükseldi.

Yaklaşık 30 bin Türk AB vatandaşı oldu

Verilere göre, 2017'de 29 bin 900 Türk, AB vatandaşlığı aldı.

Türklerin yüzde 50'si Alman vatandaşlığı alırken, yüzde 17,8'i Fransa, yüzde 9,9'u ise Hollanda vatandaşı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, Güncel
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