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AB: "(AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınması) Meseleyi takip ediyoruz.
6 saat önce
AB: "(AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınması) Meseleyi takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:36 Kaynak: AA
AB: "(AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınması) Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli"
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