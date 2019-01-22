AB Aachen Anlaşması'na "Temkinli" Yaklaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Aachen Anlaşması ile ilgili Paris ve Berlin'den "dar çerçevedeki iş birliklerinin tüm Avrupa'nın iş birliğine alternatif olmadığı" yönünde açık bir sinyale ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Aachen Anlaşması ile ilgili Paris ve Berlin'den "dar çerçevedeki iş birliklerinin tüm Avrupa'nın iş birliğine alternatif olmadığı" yönünde açık bir sinyale ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Tusk, 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız iş birliği anlaşmasının imza töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın birlik ve dayanışmaya inancının canlanması gerektiğini belirtti.



AB'nin kendi içinde ve dışında çok sayıda muhalifi bulunduğunu ifade eden Tusk, "Avrupa, Paris ve Berlin'den 'dar çerçevedeki iş birliklerinin tüm Avrupa'nın iş birliğine alternatif olmadığı' yönünde açık bir sinyale ihtiyaç duyuyor. Uyum politikalarına alternatife yönelik değil, uyum için çalışmalıyız." diye konuştu.



Anlaşma endişe doğurdu



İmzalanan anlaşma iki ülkedeki muhalefet partileri tarafından da eleştirildi.



Aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Alexander Gauland, Almanya ve Fransa'nın AB içinde bir "süper AB" kurmak istediklerini söyledi.



Gauland, "AB, şimdi derin biçimde bölündü. Almanya ile Fransa arasındaki 'özel' iş birliği şimdi bizi Avrupa'nın geri kalanından daha da uzaklaştıracak." dedi.



Dışişleri bakanlıklarının ve diplomatik misyonlarının iş birliğinin genişletileceği vurgulanan anlaşmada "Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olarak alınması Alman-Fransız diplomasisinin önceliğidir." ifadesi dikkati çekti.



Bunun, iki ülkenin BMGK'de AB'nin ortak bir sandalye ile temsil edilmesine ilişkin hedeften vazgeçtiği anlamı taşıdığı yorumu yapıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı

Dünya Turizmi 9 Yıldır Böylesini Görmedi! 2018'de Yeni Bir Rekor Kırıldı

Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Dalarak Ortalığı Tahrip Etti

AB'den Mastercard'a 570 Milyon Euro Para Cezası