Son Dakika Haberleri: Ab: ABD ile Geleneksel Serbest Ticaret Anlaşması İstemiyoruz

Ab: ABD ile Geleneksel Serbest Ticaret Anlaşması İstemiyoruz

1 saat önce

– Ticaretten Sorumlu Avrupa Komiseri Cecilia Mamlström, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD ile geleneksel ve gerçek anlamda bir serbest ticaret anlaşması yapma niyetinde olmadıklarını, "limitli" bir ticaret anlşaması yapmak istediklerini söyledi.

Ab: ABD ile Geleneksel Serbest Ticaret Anlaşması İstemiyoruz, System.String[]
– Ticaretten Sorumlu Avrupa Komiseri  Cecilia Mamlström, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD ile geleneksel ve gerçek anlamda bir serbest ticaret anlaşması yapma niyetinde olmadıklarını, "limitli" bir ticaret anlşaması yapmak istediklerini söyledi.

Malmström, daha önce, AB'nin ABD ile görüşmelerinde, iki taraftan hem tüketicilerin hem de işletmelerin menfaatı için, arabalara uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmasını önermişti.

Malmström, ABD'nin otomobil tarifeleriyle ilgili resmi çizgisi hakkında henüz bir karara varmadığını ve hükümetin kapalı olmasının süreci geciktirebileceğini belirtti.

Malmström, AB 'nin ABD'yi "haksız" çelik tarifelerinden vazgeçmeye ikna etmeyi umduğunu, ancak iki tarafın henüz bu konuda bir adım atmadığını söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:35 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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