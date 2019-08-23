AB ABD'li şirketlere karşı yeni tarifeler getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları politikası ve ABD merkezli teknoloji devleri Google, Apple, Amazon, Microsoft ve Facebook'a karşı alınacak önlemler hakkında 173 sayfalık bir plan hazırladığı bildirildi.

Politico'nun haberine göre, plan öncelikle bir Avrupa Gelecek Fonu kurulmasını öngörüyor. Söz konusu fonun gelecek vadeden Avrupalı firmalara 100 milyar dolar yatırım yaparak ABD'li ve Çinli teknoloji şirketlerine karşı denge oluşturması hedefleniyor.

Planı hazırlayan yetkililer ayrıca AB Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen'e, ABD'ye karşı tek taraflı yeni gümrük tarifeleri uygulamasını öneriyor.

Raporda, ABD merkezli teknoloji devi şirketlerin piyasa değerlerinin Avrupalı muadillerinin (Örneğin müzik hizmetleri firması Spotify vb) 100 katına ulaştığınının altı çiziliyor. Çinli Baidu, Alibaba ve Tencent vb devlerin de rakip olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten plan; Avrupa'nın GSM'i cep telefonlarının küresel standardı haline getirip Nokia gibi firmalarını parlattığı dönemdeki stratejilerin uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Bu amaçla kurulacak olan yeni fonun halen AB bütçesinde girişim sermayesi, ar-ge finansmanı ve bölgesel kalkınma için ayrılmış mali kaynakları kullanması öngörülüyor.

Trump yönetiminin ihtiyaç duyulan yargıçları temin etmeyerek Dünya Ticaret Örgütü'nü işlevsiz hale getirme politikasına karşı ise plan, tasarı halinde olan "Cebri İcra Regülasyonları"nın kullanılmasını tavsiye ediyor. Politico'ya göre bu gerçekleşirse, dünya ticaretinin "orman kanunları" günlerine geri dönmesi demek olacak.

Rapor, kendi hükümetlerinden aşırı teşvik alan yabancı firmaların AB ihalelerine katılımının engellenmesini de öneriyor. Böylece Pekin yönetiminin çok yüksek kaynaklarla desteklediği Çinli teknoloji firmalarının Avrupa'da avantaj kazanmasının engellenmesi amaçlanıyor.

AB Yetkilileri sosyal medyanın da daha sıkı denetlenmesi taraftarı. Plan, sosyal medya ağları ve diğer online platformların kendi üzerlerinde yayınlanan içerikten sorumlu olmalarını sağlayacak ek kanuni düzenlemelerin 2020 ikinci yarısında devreye alınmasını öngörüyor. Online politik reklamların daha şeffaf bir şekilde yönetilmesini temin edecek yasaların da getirilmesi isteniyor.

Rapor ayrıca AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Kasım ayında başlayacak yönetim döneminin ilk 100 gününde AB çapında bir işsizlik sigortası sistemi kurmasını istiyor.

Planda yer alan önerilerin tamamı von der Leyen tarafından kabul edilse bile AB Parlementosu ve AB'ye üye ülke hükümetlerinin de onayından geçmek zorunda.