AB, ABD'nin kurumlar vergisi artış önerisine destek verdi - Son Dakika

AB, ABD'nin kurumlar vergisi artış önerisine destek verdi

06.04.2021 20:17
AB, ABD'nin kurumlar vergisi artış önerisine destek verdi, System.String[]

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dan Ferrie, Brüksel'in, ABD'nin küresel düzeyde minimum bir kurumlar vergisi oranı belirlenmesi girişimini destekleyeceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dan Ferrie, Brüksel'in,  ABD'nin küresel düzeyde minimum bir kurumlar vergisi oranı belirlenmesi girişimini destekleyeceğini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferrie, "Dijital olanlar da dahil olmak üzere tüm işletmelerin, haklı olarak ödenmesi gereken durumlarda adil vergi paylarını ödemelerini sağlamaya kararlıyız" dedi ve bu konunun Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kapsamında tartışılmasının gerektiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada şirketlerin "vergi cennetleri" olarak bilinen merkezlere taşınmalarının önüne geçebilmek için, küresel düzeyde yüzde 21 oranında bir "minimum kurumlar vergisi" oranı önerdi.Yellen, genel olarak yapılan vergi artışlarının, hükümetlerin yapacakları yatırımların yanında, krizlerden çıkışlarda gerekli finansmanı sağlamak gibi amaçlarla yapıldığına dikkat çekecek ve ayrıca kamunun finansmanına tüm vatandaşların eşit biçimde katılmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada, "vergileri artırmanın ABD ekonomisini yavaşlatmayacağını" savunmuştu. Yönetiminin kurumlar vergisini artırmadaki tek amacının, ABD'deki kurumların da vergilerde "adil paylarını" ödemelerini sağlamak olduğunu belirterek, önerdiği yeni kurumlar vergisi politikasının "ekonomiyi daha iyi işler duruma getireceğini ve daha fazla enerji yaratacağını" sözlerine ekledi.Buna göre, Biden yönetiminin kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltmeyi ve yabancı iştiraklerden elde edilen karlara küresel bir asgari vergi koymayı planlıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Kurumlar Vergisi, Avrupa Komisyonu, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi AB, ABD'nin kurumlar vergisi artış önerisine destek verdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Avukatlık bürosuna silahlı saldırıda bulunup 3 kişiyi öldüren muhtarın kaçış anı kameraya yansıdı Avukatlık bürosuna silahlı saldırıda bulunup 3 kişiyi öldüren muhtarın kaçış anı kameraya yansıdı Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu
Merih Demiral, koronavirüsü atlattı Merih Demiral, koronavirüsü atlattı         
20:25
Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha         
19:36
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun         
18:16
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı         
17:48
Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı         
17:16
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 20:35:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, ABD'nin kurumlar vergisi artış önerisine destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei