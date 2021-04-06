AB, ABD'nin kurumlar vergisi artış önerisine destek verdi

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dan Ferrie, Brüksel'in, ABD'nin küresel düzeyde minimum bir kurumlar vergisi oranı belirlenmesi girişimini destekleyeceğini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferrie, "Dijital olanlar da dahil olmak üzere tüm işletmelerin, haklı olarak ödenmesi gereken durumlarda adil vergi paylarını ödemelerini sağlamaya kararlıyız" dedi ve bu konunun Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kapsamında tartışılmasının gerektiğini vurguladı.