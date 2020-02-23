AB, ABD ve İngiltere'den depremde yaşamını yitirenler için Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, ABD ve İngiltere'den depremde yaşamını yitirenler için Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

AB, ABD ve İngiltere'den depremde yaşamını yitirenler için Türkiye'ye taziye mesajı

7 saat önce

Türkiye'deki bazı yabancı diplomatik misyonlar, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

AB, ABD ve İngiltere'den depremde yaşamını yitirenler için Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

Türkiye'deki bazı yabancı diplomatik misyonlar, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu. Paylaşımda, "Türk halkı ve yetkililerinin yanındayız." mesajı yer aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter'dan "Geçmiş olsun Van" ve "Başkale" etiketleriyle paylaştığı mesajda, "Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ise Twitter'dan, "Türkiye-İran sınırında gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileriz." mesajını yayımladı.

Avrupa Birliği, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (3)
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:14:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, ABD ve İngiltere'den depremde yaşamını yitirenler için Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]