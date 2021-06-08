AB, ABD ve NATO'nun güçlerini çektiği Afganistan'ı desteklemeye devam etmek istiyor - Son Dakika

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD ve NATO'nun askeri varlığını sonlandırdığı Afganistan'ı desteklemeye devam etmek istediklerini söyledi.

Borrell, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'da düzenlenen Genel Kuruluna katılarak Afganistan'daki durumla ilgili konuşma yaptı.

Borrell, "Birçok sivil kaybın olduğu, kayıpların yüzde 40'ının kadın ve çocuk olduğu bu ülke ile ilişki kurmaya devam etmeliyiz. ABD ve NATO birlikleri, dolayısıyla AB ülkelerinin birlikleri çekiliyor. Barış süreci duraksadı ve şiddet sürüyor." dedi.

Şiddet olaylarının yakın gelecekte artmasından endişe ettiğini belirten Borrell, "Elbette ki gelişen durumları dikkate almalıyız ancak ilişkinin kesilmesi bir seçenek değildir." diye konuştu.

Borrell, söz konusu desteğin ülkede insan haklarının ve demokrasinin korunması şartıyla sağlanacağını vurguladı.

20 yıl kadar süren savaşta kaynakların boşa harcandığını belirten Borrell, "Afganistan'ın Orta Çağ'a dönmesini engellemek bizim sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.