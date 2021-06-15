Üye Girişi
AB-ABD Zirvesi'nin ardından ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika

AB-ABD Zirvesi'nin ardından ortak açıklama Açıklaması

15.06.2021 19:45
AB-ABD Zirvesi'nin ardından ortak açıklama Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, "demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki" hedeflendiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, "demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki" hedeflendiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB-ABD Zirvesi bittikten sonra ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamanın uluslararası ilişkiler ile ilgili kısmında Doğu Akdeniz ve Türkiye'ye de yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Farklılıkların iyi niyetli diyalog ve uluslararası hukuk uyarınca çözülmesi gereken Doğu Akdeniz'de gerginliğin sürdürülebilir şekilde düşürülmesi için el ele çalışmaya kararlıyız. Demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedefliyoruz."

Çin'e yaklaşımda istişare, Rusya'ya karşı birlik

Açıklamada Çin ve özellikle Rusya'ya geniş yer ayrıldı. Çin'e yaklaşımlarda yakın istişare ve iş birliği niyeti beyan edilen açıklamada, "Sincan ve Tibet'teki insan hakları ihlalleri, Hong Kong'daki özerklik ve demokratik süreçlerde görülen aşınma, ekonomik baskı, dezenformasyon kampanyaları ve bölgesel güvenlik konuları dahil olmak üzere ortak endişelerimizle ilgili koordinasyonu devam ettirmeyi istiyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada Rusya'ya karşı tavırda "birlik" vurgusu yapılırken ABD ile ABD'nin politikaları ve eylemlerini koordine edebilmek amacıyla Rusya konulu AB-ABD yüksek düzeyli diyaloğu kurulması planı bulunduğu açıklandı.

"Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını baltalayıcı eylemlerini kınıyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Moskova'ya "muhalefete yönelik baskıyı sonlandırması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, iletişim kanallarının açık tutulduğu, AB'nin Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi doğu ortaklarına desteğin devam edeceği, Belarus halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Orta Doğu, İran, Kovid-19'un çıkış nedeni

Açıklamada, Suriye konusunda ise Beşşar Esed'in kazandığı savunulan seçimin yasa dışı olduğu vurgulanarak, Esed rejiminin acımasız suçlarından dolayı hesap vermesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında siyasi bir çözüm için uluslararası camiaya çağrı yapıldı.

Suriye'de artan insani yandım ihtiyacının karşılanması için BM Güvenlik Konseyine çağrı yapılarak yardımların ihtiyacı olan herkesi ulaştırılmasının sağlanması istendi.

Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarına olan taahhüdün teyit edildiği açıklamada, Orta Doğu'da varılan ateşkesten duyulan memnuniyet dile getirildi. AB ve ABD, İsrailliler ile Filistinliler için iki devletli çözüm temelinde eşit özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiden faydalanılmasına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden ve ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya dönmesini amaçlayan görüşmelere destek ifade edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) reformu için iş birliği konusunda kararlılık vurgulandı.

Açıklamada Kovid-19 salgınının çıkış nedeninin tespiti için şeffaf, kanıt temelli, uzmanların öncülüğünde DSÖ tarafından yürütülecek yeni bir çalışma için çağrıda bulunuldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB-ABD Zirvesi'nin ardından ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu 19:54 Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu Maytap seslerinden korkan fil düğün alanını talan etti! O anlar kameralara böyle yansıdı 19:34 Maytap seslerinden korkan fil düğün alanını talan etti! O anlar kameralara böyle yansıdı Hacze giden avukatın kafasına silah dayayan şahsa Adalet Bakanı Gül'den sert tepki: Adalete saldırı kabul ediyoruz 19:26 Hacze giden avukatın kafasına silah dayayan şahsa Adalet Bakanı Gül'den sert tepki: Adalete saldırı kabul ediyoruz
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek 19:01 Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı 18:50 Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi 18:01 Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi
Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı 17:13 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi         
19:29
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti         
19:22
Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler         
19:00
Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı         
18:32
Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti         
17:57
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla         
16:33
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 20:11:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB-ABD Zirvesi'nin ardından ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement