AB Adalet Divanı, Belçikalı eski Bakan Pinxten'i "çok ciddi ihlallerden suçlu" buldu - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Belçika'nın eski Savunma ve Tarım Bakanı Karel Pinxten'i "çok ciddi ihlallerden suçlu" buldu.

AB Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pinxten'in AB Sayıştayı üyesi olarak görev yaptığı sırada Belçika siyasetinde rol alması, kayak ve avcılık gezileri ile yakıt alımlarını Kurum bütçesinden ücretlendirmesi gibi "çok ciddi ihlallerden suçlu" olduğuna kanaat getirildi.

Yargıçlar, Pinxten'in 30 Eylül tarihli karar gününden itibaren emeklilik haklarının üçte ikisini kaybetmesine karar verdi ve "kurumun kurallarını kasten ve tekrar tekrar ihlal ettiğine ve dolayısıyla sistematik olarak en temel yükümlülüklerini ihlal ettiğine" hükmetti.

Açıklamada, "Pinxten ayrıca defalarca ihlalleri gizlemeye çalıştı. Ayrıca, usulsüzlükler kişisel servetini zenginleştirmesine büyük ölçüde katkıda bulundu." denildi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun liderlik ettiği Open VLD Partisinin üyesi Karel Pinxten, AB Sayıştayı'nda 2006-2018 arasında iki dönem görev almıştı.