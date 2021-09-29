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AB Adalet Divanı, Fas ile tarım ve deniz ürünleri alanındaki ticaret anlaşmalarını iptal etti - Son Dakika

AB Adalet Divanı, Fas ile tarım ve deniz ürünleri alanındaki ticaret anlaşmalarını iptal etti

29.09.2021 16:08
AB Adalet Divanı, Fas ile tarım ve deniz ürünleri alanındaki ticaret anlaşmalarını iptal etti, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB Parlamentosu'nun Fas ile Batı Sahra bölgesi ürünlerini de içeren tarım ve deniz ürünlerinin kıtaya ithalatını kolaylaştıran ticaret anlaşmalarının iptal edildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB Parlamentosu'nun Fas ile Batı Sahra bölgesi ürünlerini de içeren tarım ve deniz ürünlerinin kıtaya ithalatını kolaylaştıran ticaret anlaşmalarının iptal edildiğini duyurdu.

AB Adalet Divanı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, AB Parlamentosu'nun Fas ile yaptığı ve ülkenin tarım ve deniz ürünlerinin kıtaya girişinde kolaylıklar sağlayan ticaret anlaşmalarının iptal edildiği bildirdi.

Kararın ardından Fas Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in karara ilişkin ortak yazılı açıklaması yayınlandı.

Açıklamada, "Fas Krallığı ve AB arasındaki ticari ilişkilerin devamlılığı ve istikrarını sağlamak için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemler alınacaktır." İfadelerini yer verildi.

Ortak beyanda ayrıca, alınan kararın yürürlüğe girmesinin iki ay süreceğine yer verildi.

Fas daha önce 2016'nın Şubat ayında AB Adalet Divanı'nın taraflar arasındaki tarım ve deniz ürünleri alanındaki anlaşmaları iptal etmeye yönelik karar almasına tepki olarak AB ile ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

Fas ve AB arasında deniz ürünleri alanındaki son anlaşma 6 Temmuz 2019'da yürürlüğe girmişti.

Polisario Cephesi, AB ve Fas arasında yürürlükte olan tarım ve deniz ürünleri ticaret anlaşmasının Batı Sahra bölgesinden elde edilen mahsulleri de kapsadığını gerekçe göstererek AB Adalet Divanı'na birçok kez şikayet ette bulunmuştu.

-Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Avrupa Birliği, Adalet, Tarım, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Adalet Divanı, Fas ile tarım ve deniz ürünleri alanındaki ticaret anlaşmalarını iptal etti - Son Dakika


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