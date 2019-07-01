Son Dakika Haberleri: AB Adalet Divanı Katalan liderlerin Avrupa parlamenterliğini reddetti
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AB Adalet Divanı Katalan liderlerin Avrupa parlamenterliğini reddetti

1 saat önce

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki bağımsızlık yanlısı referandumun ardından Belçika'ya sığınan Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri AB yargısına takıldı

AB Adalet Divanı Katalan liderlerin Avrupa parlamenterliğini reddetti, System.String[]
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki bağımsızlık yanlısı referandumun ardından Belçika'ya sığınan Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri Avrupa yargısı tarafından engellendi.

Avrupa Adalet Divanı, Belçika'ya sığınan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümeti Üyesi Antoni Comin'in Avrupa parlamenteri olabilmeleri için ihtiyati tedbir uygulanması taleplerini reddetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:23 
İspanya, Belçika, Avrupa, Dünya
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