AB Adalet Divanı Katalan liderlerin Avrupa parlamenterliğini reddetti
1 saat önce
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki bağımsızlık yanlısı referandumun ardından Belçika'ya sığınan Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri AB yargısına takıldı
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:23
'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki bağımsızlık yanlısı referandumun ardından Belçika
'ya sığınan Katalan siyasetçilerin Avrupa
parlamenteri olma girişimleri Avrupa yargısı tarafından engellendi.
Avrupa Adalet Divanı, Belçika'ya sığınan eski Katalonya Özerk Hükümet
Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümeti Üyesi Antoni Comin'in Avrupa parlamenteri olabilmeleri için ihtiyati tedbir uygulanması taleplerini reddetti.
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