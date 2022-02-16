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AB Adalet Divanı, Macaristan ve Polonya'ya bütçeden pay verilmeyebileceğine hükmetti - Son Dakika

AB Adalet Divanı, Macaristan ve Polonya'ya bütçeden pay verilmeyebileceğine hükmetti

16.02.2022 12:55
AB Adalet Divanı, Macaristan ve Polonya'ya bütçeden pay verilmeyebileceğine hükmetti

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Polonya tarafından Avrupa Birliği (AB) bütçesiyle ilgili koşulluluk mekanizmasına karşı açılan davaları reddederek, iki üye ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önünü açtı.

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Polonya tarafından Avrupa Birliği (AB) bütçesiyle ilgili koşulluluk mekanizmasına karşı açılan davaları reddederek, iki üye ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önünü açtı.

Polonya ve Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu.

Avrupa Parlamentosu, 29 Ekim 2021'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden bu ülkelerin ortak bütçeden fon almasını engellemediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonundan davacı olmuştu.

Avrupa Adalet Divanı Savcısı, 2 Aralık 2021'da yayımladığı yazılı mütalaasında, AB'nin Polonya ve Macaristan'a yapılacak mali yardımların askıya alınması yolunda görüş belirtmişti. Polonya ve Macaristan da buna itiraz etmişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, temyiz edilemeyecek bu kararla iki ülkenin itirazlarını reddetti. Böylece iki üye ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önü açıldı.

AB'nin Polonya ve Macaristan'a eleştirileri

AB Komisyonu, Polonya ve Macaristan'da özellikle yargı bağımsızlığı gibi demokratik standartların aşındığını belirterek, bu ülkelerin durumu düzeltmemesi halinde "yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini" bildirmişti. Hukukun Üstünlüğü 2021 raporunda Polonya'da son 6 yıldaki reformlarla yargı sistemi üzerinde hükümetin etkisinin arttığı eleştirisi yapılmıştı.

Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan üstün olduğuna" yönelik kararı da AB tarafından eleştirilmişti. AB yönetimi, AB yasalarının ulusal yasaların üzerinde olduğunu, AB Adalet Divanının kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu vurgulamıştı.

Raporda, Macaristan ise yolsuzlukla mücadele yetersiz kalan tedbirler konusunda eleştirilmiş, ülkede medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edilmişti.

AB Komisyonu, Polonya ve Macaristan hakkında eşcinsellerin haklarına saygı gösterilmediği gerekçesiyle yasal süreç başlatmıştı.

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Avrupa Birliği, Macaristan, Polonya, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Adalet Divanı, Macaristan ve Polonya'ya bütçeden pay verilmeyebileceğine hükmetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Adalet Divanı, Macaristan ve Polonya'ya bütçeden pay verilmeyebileceğine hükmetti - Son Dakika
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