AB Adalet Divanı'ndan İsrail'de tartışmalı bölge ürünlerine menşei etiketi zorunluluğu kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda üretilen ürünlerin bu bölgeden geldiklerine dair etiket ve menşei uygulaması zorunluluğu getirdi.



Tel Aviv'in bu kararı yakın zamanda protesto etmesi bekleniyor. İsrail'den yapılan ilk açıklamada bu adımın adil olmadığı ve dünyada benzer durumdaki tartışmalı bölgelere uygulanmadığı için ayrımcılık oluşturduğu ileri sürüldü.