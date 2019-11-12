Son Dakika Haberleri: AB Adalet Divanı'ndan İsrail'de tartışmalı bölge ürünlerine menşei etiketi zorunluluğu kararı
Son Dakika Dünya AB Adalet Divanı'ndan İsrail'de tartışmalı bölge ürünlerine menşei etiketi zorunluluğu kararı - Son Dakika Dünya

AB Adalet Divanı'ndan İsrail'de tartışmalı bölge ürünlerine menşei etiketi zorunluluğu kararı

6 saat önce

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda üretilen ürünlerin bu bölgeden geldiklerine dair etiket ve menşei uygulaması zorunluluğu getirdi.

AB Adalet Divanı'ndan İsrail'de tartışmalı bölge ürünlerine menşei etiketi zorunluluğu kararı, System.String[]

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda üretilen ürünlerin bu bölgeden geldiklerine dair etiket ve menşei uygulaması zorunluluğu getirdi.


Tel Aviv'in bu kararı yakın zamanda protesto etmesi bekleniyor. İsrail'den yapılan ilk açıklamada bu adımın adil olmadığı ve dünyada benzer durumdaki tartışmalı bölgelere uygulanmadığı için ayrımcılık oluşturduğu ileri sürüldü.

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Avrupa Birliği, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:16 
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