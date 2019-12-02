Son Dakika Haberleri: AB Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı
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AB Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Konseyi, AB'nin göç ve sığınmacı politikalarının geleceğini ele alındığı gündemle Brüksel'de toplandı.

Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Konseyi, AB'nin göç ve sığınmacı politikalarının geleceğini ele alındığı gündemle Brüksel'de toplandı.

AB Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı

Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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