AB Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Konseyi, AB'nin göç ve sığınmacı politikalarının geleceğini ele alındığı gündemle Brüksel'de toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:50 Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Konseyi, AB'nin göç ve sığınmacı politikalarının geleceğini ele alındığı gündemle Brüksel'de toplandı.
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