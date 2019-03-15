Ab: "Aday Ülke ve Önemli Bir Ortak Olan Türkiye ile İlişkilerimizin Önemini Teyit Ediyoruz"
1 saat önce
AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz"
AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:11 Kaynak: AA
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