Son Dakika Haberleri: Ab: "Aday Ülke ve Önemli Bir Ortak Olan Türkiye ile İlişkilerimizin Önemini Teyit Ediyoruz"

Ab: "Aday Ülke ve Önemli Bir Ortak Olan Türkiye ile İlişkilerimizin Önemini Teyit Ediyoruz"

1 saat önce

AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz"

Ab:
AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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