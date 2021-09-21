AB, Afganistan'da asgari mevcudiyet bulundurmak istiyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Taliban'ın yönetimi aldığı Afganistan'da asgari mevcudiyet bulundurmak istediğini bildirdi.

AB Konseyinin Afganistan hakkında bugün kabul ettiği kararda, AB'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına bağlılığını sürdürdüğü, ayrıca Afgan halkını desteklemek istediği belirtildi.

AB'nin Afganistan'da yakın gelecekteki hareket tarzını belirleyen kararda, Birliğin ülkenin başkenti Kabil'deki güvenlik durumuna bağlı olarak asgari bir mevcudiyet bulundurma niyeti ifade edildi.

Bu mevcudiyetin insani yardımların ulaştırılmasıyla insani durumun gözlemlenmesini kolaylaştıracağı, ayrıca yabancılar ve ülkeden ayrılmak isteyen Afganların Afganistan'dan güvenli şekilde çıkışının koordine edilmesini sağlayacağı belirtildi.

AB'nin Afganistan ile "operasyonel ilişkisinin" Taliban tarafından atanan geçici hükümetin eylemlerine ve politikalarına göre belirleneceği ifade edilen kararda, Taliban'a meşruiyet tanınmayacağı vurgulandı.

AB Konseyi, Taliban ile ilişkinin özellikle kadınların ve kız çocuklarının haklarının göz önünde bulundurulacağı 5 şarta bağlı olarak şekilleneceğini bildirdi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının eylül başında yaptıkları toplantıda üzerinde uzlaşılan 5 şart, Taliban'ın diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve medya özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi, Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulması şeklinde sıralanmıştı.

Başta BM olmak üzere uluslararası toplum ile Afganistan konusunda iş birliğinin vurgulandığı kararda, AB'nin Afganistan'ın doğrudan komşularıyla "bölgesel siyasi iş birliği platformu" kuracağı, bunun yüksek öncelik taşıdığı kaydedildi.