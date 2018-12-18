Son Dakika Haberleri: Ab-Afrika İş Birliği Formu"

Ab-Afrika İş Birliği Formu"

4 saat önce

- Toplantıdan detaylar Aile fotoğrafı çekimi - Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında, "AB-Afrika İş Birliği Formu" düzenlendi.

- Toplantıdan detaylar
Aile fotoğrafı çekimi - Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında, "AB- Afrika İş Birliği Formu" düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:41 Kaynak: AA

Avusturya, Avrupa Birliği, Güncel
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