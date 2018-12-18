Ab-Afrika İş Birliği Formu"
4 saat önce
- Toplantıdan detaylar Aile fotoğrafı çekimi - Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında, "AB-Afrika İş Birliği Formu" düzenlendi.
- Toplantıdan detaylar
Aile fotoğrafı çekimi - Avusturya
'nın Avrupa Birliği
(AB
) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında, "AB- Afrika
İş Birliği Formu" düzenlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:41 Kaynak: AA
TSK'nın Göz Bebeği Atak Helikopteri Filipinler Yolcusu
Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir Serbest Bırakıldıktan 5 Dakika Sonra Yeniden Gözaltında Alındı
3 Metrekarelik Dükkanında 30 Yıldır Ayakkabı Tamir Ediyor
Savcılık, Papağana İşkence Eden Murat Özdemir'i Akıl Hastanesine Sevk Etti