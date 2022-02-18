AB, Afrika'nın ortağı kalmak istiyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Afrika'nın ilk ve sadık ortağı olarak kalmak istediğini söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Afrika Birliği Zirvesi'nin ikinci gün oturumlarının sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İki kıtanın yakın iş birliği yapması gerektiğini belirten von der Leyen, "AB, Afrika'nın tercih ettiği ortak olmak istiyor." dedi.

Von der Leyen, AB'nin Afrika'nın en büyük ticari ortağı ve yatırımcısı konumunda olduğunu belirterek, "Yatırım stratejimiz Küresel Geçit kapsamındaki ilk bölgesel planın, toplam 150 milyar avrodan fazla yatırımla Afrika'ya olması tesadüf değil." diye konuştu.

Küresel Geçit yatırım stratejisinin gelecek 7 yıl için toplam 300 milyar avroluk bütçesi olduğunu anımsatan von der Leyen, planla Afrika'da ulaşım sistemleri ve dijital bağlantılar gibi çeşitli önemli alanlara altyapı yatırımı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Von der Leyen, AB ve Afrika'nın öncelikli başlıklar tanımladıklarını ve bunlar üzerinde çalışmaları sürdüreceklerini anlattı.

Avrupa'nın Kovid-19'la mücadelede de Afrika'nın yanında olduğunu ifade eden von der Leyen, Afrika ile bu yıl ortasına kadar en az 450 milyon doz aşı paylaşacaklarını, Afrika genelinde mRNA aşı üretim kapasitesini geliştirdiklerini söyledi.

Von der Leyen, "Avrupa, Afrika'nın ilk ve sadık ortağı olarak kalmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir başlangıç

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB-Afrika Birliği Zirvesi, ilişkilerimizde yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Yenilenen ortaklığımız karşılıklı saygı ve paylaşılan değerlere bağlı olacak." ifadelerini kullandı.

Ortak hedefler doğrultusunda her iki kıtayı daha güvenli ve müreffeh kılmak için birlikte çalışmak istediklerini vurgulayan Michel, zirvede yenilenmiş bir ortaklık için zemin hazırladıklarını dile getirdi.

Michel, programda özellikle Afrika'da sağlık alanında etkili biçimde aşı geliştirmek ve üretmek konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Liderlerin yatırımların finansmanı konusunu da ele aldıkları bilgisini veren Michel, kalkınma ve refah sağlamak için çok sayıda altyapı projesini destekleyeceklerini belirtti.

AB ve Afrika Birliği Zirve bildirisi

Zirve bitiminde "2030 için Ortak Vizyon" başlıklı bildiri yayımlandı.

Bildiride, AB ve Afrika Birliği'nin yakın ortaklar ve komşular olarak birlikte bir gelecek inşa etmek için yenilenmiş bir vizyon taahhüt ettiği kaydedildi.

Acilen aşılara adil ve eşitlikçi bir erişim sağlanması gerektiği anımsatılan bildiride, "AB, 2022 ortalarına kadar Afrika'ya en az 450 milyon doz aşı sağlama taahhüdünü yeniden teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, AB ve üye ülkelerin Afrika'da aşılama hızını artırmak için 425 milyon avro katkı sağlayacağına işaret edildi.

Kovid-19 krizinin Afrika ekonomileri üzerine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekilen bildiride, AB ülkelerinin yoksul ülkelerin borçlarının askıya alınması girişimini desteklediği belirtildi.

Bildiride, "Ortak hedeflerimizi destekleyecek en az 150 milyar avroluk bir Afrika-Avrupa yatırım paketi duyuruyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Yatırım paketinin çeşitli, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomiler oluşturmaya yardımcı olacağı belirtilen bildiride, bunun mevcut girişimler ve ortaklıklar üzerine kamu ve özel sektör yatırımlarını artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Bildiride, radikalleşme, istikrarsızlık ve şiddet içeren aşırıcılık gibi ortak güvenlik tehditlerine karşı yenilenmiş ve geliştirilmiş barış ve güvenlik iş birliği yapılacağı duyuruldu.

Afrika Birliği ve AB ülkeleri, askeri eğitim, kapasite geliştirme, Afrikalı güvenlik güçlerinin özerk barış operasyonlarının AB misyonları ve yardım tedbirleriyle güçlendirilmesi, kolluk kuvvetlerinin kapasite geliştirmesine desteğin artırılması gibi alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik taahhütlerini ifade etti.

Göç iş birliği artırılacak

Bildiride göç konusunda da geliştirilmiş karşılıklı ortaklık yapılacağı belirtildi. Temel haklar ve uluslararası hukukun önemine işaret edilen bildiride, düzensiz göçün önlenmesi, insan kaçakçılığına karşı iş birliğinin artırılması, sınır yönetiminin desteklenmesi, geri kabuller ve gönüllü geri dönüşlerin sağlanması kilit önemdeki öncelikler olarak sıralandı. İltica başvurusu kabul edilenler için de uygun koruma ve kabul koşullarının sağlanması ile entegrasyon çalışmaları konusunda iltica sisteminin güçlendirileceği, göçün esas sebeplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların artırılacağı vurgulandı.

Avrupa tarafı zirveyi, Afrika'da son yıllarda etkinliğini hızla artıran Çin gibi ülkelere rakip olmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Bu bağlamda, AB, Çin'in İpek Yolu girişimine alternatif olarak ortaya attığı "Küresel Geçit" programıyla Afrika ülkelerine yatırım seçeneği sunmayı ve bölgedeki nüfuzunu artırmayı amaçlıyor.