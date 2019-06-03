Son Dakika Haberleri: AB aleyhine Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı
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AB aleyhine Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı

50 dakika önce

Avrupa Birliği aleyhine, Akdeniz’de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) dava açıldı

AB aleyhine Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı, System.String[]
Avrupa Birliği aleyhine, Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) dava açıldı

Bir grup avukat tarafından yapılan başvuruda AB yürüttüğü politikalarla, mültecilerin Akdeniz'de ölümüne göz yumduğu gerekçesiyle "insanlık suçu" işlemekle suçlanıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:38 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Akdeniz, Avrupa Birliği, Dünya
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