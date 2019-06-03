AB aleyhine Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı
50 dakika önce
Avrupa Birliği aleyhine, Akdeniz’de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) dava açıldı
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:38
aleyhine, Akdeniz
'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi
'nde (UCM) dava açıldı
Bir grup avukat tarafından yapılan başvuruda AB
yürüttüğü politikalarla, mültecilerin Akdeniz'de ölümüne göz yumduğu gerekçesiyle "insanlık suçu" işlemekle suçlanıyor.
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