AB, Alman havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı - Son Dakika

AB, Alman havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı

Avrupa Birliği, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketini onayladı.

Avrupa Birliği, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketini onayladı.

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Avrupa Birliği, Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı.


Alman hükümeti ile AB komisyonu arasındaki Lufthansa yardım paketi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketini onayladı. Onayla birlikte Lufhansa, Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki uçuş haklarını ucuz hava yolu şirketleriyle paylaşacak. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB, Alman havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı - Son Dakika

Son Dakika

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