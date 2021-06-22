AB, Almanya'nın Kovid-19 sonrası yatırım planını onayladı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin 800 milyar avroluk kurtarma fonundan yararlanmak için Almanya'nın sunduğu 25,6 milyar avroluk yatırım planına onay verdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, fonun Almanya'nın Kovid-19 salgınından daha güçlü bir şekilde çıkmasına yardımcı olmada önemli rol oynayacağı belirtildi.

Yatırım planının AB'nin şartlarını sağladığına işaret edilen açıklamada, AB'den gelecek paranın en az yüzde 42'sinin iklimi korumaya yönelik projeler için harcanacağı bildirildi.

Almanya, AB'den gelecek söz konusu fonun yüzde 52'sini ise kamu hizmetleri için dijital teknolojilere harcayacak.

AB, Almanya'ya sağlanacak fonun ilk dilimini gelecek ay 2,3 milyar avro olarak aktaracak.

AB Komisyonu, Mayıs 2020'de salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için yaklaşık 800 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmişti. Uzun süren müzakerelerin ardından AB üyesi ülkeler, Aralık 2020'de paket konusunda anlaşmıştı.

AB'nin üye ülkeler için öngördüğü 800 milyar avroluk paketten 191 milyar avro ile "aslan payını" İtalya alacak. Söz konusu miktarın 69 milyar avrosu hibe olacak.