AB, Amazon'daki yangınlardan endişeli

Avrupa Birliği (AB), Brezilya'daki dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınlardan "derin endişe" duyduğunu belirterek, gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, AB'nin Amazonlar'daki yangınlardan derin endişe duyduğunu, tüm yetkilerle irtibatın sürdüğünü ifade etti.

AB Komisyonu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuyu Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'nde ele almaya yönelik önerisini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Andreeva, AB'nin gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Andreeva, AB'nin Brezilya'ya ormanların tahrip edilmemesi için baskı uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine ise "AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki anlaşma uyarınca Paris İklim Anlaşması'nın yükümlülükleri bağlayıcılık taşıyor. Tüm tarafların bu anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Brezilya'da orman yangınları artıyor

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldiği bildirildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.

Ülkedeki orman yangınları, son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı.